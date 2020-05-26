Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 350 тыс., ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина, «Вектор» пообещал в июне начать испытания вакцины на людях — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 353,4 тыс. (8946 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3633 человека. Выздоровели с начала эпидемии 118,7 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Премьер Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать летние отпуска за границей. Он объяснил это рисками запустить новую волну эпидемии коронавируса. «За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену», — резюмировал глава правительства.

Масочный режим в России продлится еще несколько месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Санкт-Петербурге еще рано снимать ограничения из-за коронавируса, так как число заболевших за сутки превышает количество выздоровевших, заявил губернатор Александр Беглов.

Основная волна ЕГЭ в России начнется 3 июля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 29 июня также пройдут пробные ЕГЭ без участия школьников.

Власти Карелии отменили ограничения на продажу алкоголя, введенные из-за пандемии коронавируса. До 25 мая алкоголь разрешалось продавать в республике до 19:00 часов.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,3 млн человек, более 342 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились почти 5,49 млн человек, более 346,2 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,66 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (374 тыс.), Россия — на третьем (353 тыс.), Великобритания — на четвертом (262,5 тыс.), Испания — на пятом (235 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg. В апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сейчас коронавирус в стране «ослаб» и заболеваемость снизилась, однако осенью-зимой возможна новая вспышка заболевания.

За прошедшие сутки в Китае выявили семь новых случаев заражения коронавирусом, а также 29 бессимптомных больных.

ВОЗ предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — сказал Райан.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.