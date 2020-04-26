Дерипаска обвинил азиатские страны в варварском отношении к экологии
Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил создать на базе ООН комиссию, которая бы расследовала систематическое нарушение странами принятых ими обязательств по защите окружающей среды.
«И по итогам работы этой комиссии страны — виновницы в нанесении ущерба окружающей среде в глобальном масштабе должны понести наказание в виде санкций и эмбарго. У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
В «варварском отношении» к окружающей среде он обвинил «многие азиатские страны», в том числе Китай, Корею и Индонезию, за которыми уже «потянулись Индия и Южная Африка». Из-за их действий в этом году в Сибири раньше обычного начались наводнения и пожары в Сибири, «который год подряд» наступает «непонятная зима», а также возникла засуха, которая в европейской части России может привести к серьезному неурожаю.
По словам Дерипаски, Китай ежегодно не только сжигает более 4 млрд т угля и выбрасывает в атмосферу свыше 13 гигатонн углекислого газа, но и «под эгидой программы нового Шелкового пути» спонсирует строительство угольных станций в развивающихся странах. Бизнесмен напомнил, что еще в 2015 году Китай подписал и ратифицировал Парижское соглашение о климате, однако не соблюдает его, давая лишь заверения.