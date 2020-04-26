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Дерипаска обвинил азиатские страны в варварском отношении к экологии

Из-за «варварского отношения многих азиатских стран» в Сибири раньше обычного начались наводнения и пожары, заявил бизнесмен. Против нарушающих Парижское соглашение государств он предложил ввести санкции и эмбарго
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил создать на базе ООН комиссию, которая бы расследовала систематическое нарушение странами принятых ими обязательств по защите окружающей среды.

«И по итогам работы этой комиссии страны — виновницы в нанесении ущерба окружающей среде в глобальном масштабе должны понести наказание в виде санкций и эмбарго. У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

В «варварском отношении» к окружающей среде он обвинил «многие азиатские страны», в том числе Китай, Корею и Индонезию, за которыми уже «потянулись Индия и Южная Африка». Из-за их действий в этом году в Сибири раньше обычного начались наводнения и пожары в Сибири, «который год подряд» наступает «непонятная зима», а также возникла засуха, которая в европейской части России может привести к серьезному неурожаю.

По словам Дерипаски, Китай ежегодно не только сжигает более 4 млрд т угля и выбрасывает в атмосферу свыше 13 гигатонн углекислого газа, но и «под эгидой программы нового Шелкового пути» спонсирует строительство угольных станций в развивающихся странах. Бизнесмен напомнил, что еще в 2015 году Китай подписал и ратифицировал Парижское соглашение о климате, однако не соблюдает его, давая лишь заверения.

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Дерипаска также выступил за проведение расследования «Уханьского биологического Чернобыля» под эгидой ООН. По его словам, все больше людей хотят узнать, каким образом число заболевших коронавирусом в Пекине оказалось настолько малым по сравнению с Нью-Йорком или Миланом, если пандемия началась в китайском Ухане. Задавшись таким вопросом, люди начинают прислушиваться к заявлениям о том, что китайские власти по меньшей мере не приняли необходимые меры для борьбы с распространением заболевания и скрывали информацию о вирусе, в том числе о его способности передаваться от человека к человеку, отметил бизнесмен.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Олег Дерипаска, санкции, экология
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