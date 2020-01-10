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Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией
Американский президент, вышедший в свое время из Парижского соглашения по климату и неоднократно ставивший под сомнение глобальное потепление, теперь считает, что это очень серьезная проблема
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему. Такое заявление американский лидер сделал в четверг на пресс-конференции в Белом доме. На вопрос журналистов, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной, Трамп сказал: «Нет, вовсе нет».

«Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема», — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома. «Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду», — добавил он.

Еще во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл «аферой», которую разработали китайцы, чтобы уничтожить американскую промышленность.

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Уже будучи на посту президента США весной 2017 года Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, направленный на борьбу с глобальным потеплением, а несколькими месяцами позднее вышел из Парижского соглашения по климату. В июле 2018 года американский лидер говорил, что главной проблемой США является не глобальное потепление, а ядерное разоружение.

После этого президент США неоднократно ставил под сомнение глобальное потепление. Так, в январе 2019 года, на фоне сильных снегопадов в стране Трамп порекомендовал американцам не выходить из дома, а также посетовал, что стране не хватает глобального потепления. «Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?» — сетовал несколькими месяцами ранее Трамп в своем Twitter.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, глобальное потепление
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