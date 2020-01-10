Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией

Американский президент, вышедший в свое время из Парижского соглашения по климату и неоднократно ставивший под сомнение глобальное потепление, теперь считает, что это очень серьезная проблема

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему. Такое заявление американский лидер сделал в четверг на пресс-конференции в Белом доме. На вопрос журналистов, считает ли он проблему глобального потепления вымышленной, Трамп сказал: «Нет, вовсе нет».

«Это не является мистификацией. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема», — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома. «Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду», — добавил он.

Еще во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл «аферой», которую разработали китайцы, чтобы уничтожить американскую промышленность.

Уже будучи на посту президента США весной 2017 года Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, направленный на борьбу с глобальным потеплением, а несколькими месяцами позднее вышел из Парижского соглашения по климату. В июле 2018 года американский лидер говорил, что главной проблемой США является не глобальное потепление, а ядерное разоружение.