СМИ узнали о планах Трампа уволить главу Минздрава из-за ошибок по вирусу

По информации WSJ и Politico, Алекса Азара могут убрать с должности из-за ошибок, сделанных на ранних стадиях распространения COVID-19. В Белом доме сочли эту информацию безответственными домыслами

Дональд Трамп (слева) и Алекс Азар (справа) (Фото: Evan Vucci / AP)

Белый дом рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара из-за допущенных им просчетов в вопросе борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса в аппарате американского президента.

По данным шести собеседников WSJ, в последние недели среди чиновников Белого дома возросло разочарование работой Азара. При этом, как отмечают источники, сотрудники администрации президента не решаются встряхнуть руководство ведомства во время пандемии, однако глава государства Дональд Трамп склонен к неожиданным кадровым перестановкам и увольнениям.

Президент, как утверждает газета, недоволен ошибками Азара, который на ранних стадиях распространения коронавируса уверял Трампа в том, что вирус не несет большой угрозы для США. «Остается неясным, будет ли Азар уволен и в какие сроки это может произойти», — пишет издание.

Заместитель пресс-секретаря президента США Джадд Дир в разговоре с WSJ заявил, что в Белом доме подобный вопрос не обсуждается, а также добавил, что никакого плана по смене Азара нет. «Любые домыслы о перестановках безответственны и отвлекают от нашего общегосударственного ответа на COVID-19», — сказал он.