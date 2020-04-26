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В Италии допустили открытие музеев и главных достопримечательностей в мае

Такое право получат те музеи и памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности. Среди них могут оказаться Колизей и Помпеи
Колизей
Колизей (Фото: Andrew Medichini / AP)

В следующем месяце в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в интервью La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

«В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности», — сообщил он. Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность возобновить работу, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

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Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

С наибольшими сложностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством. «Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки», — отметил министр.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им, как сообщил Франческини, будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он. «[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет», — считает министр.

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Все итальянские музеи, архитектурные памятники, выставки, учреждения культуры и досуга были закрыты 8 марта из-за распространения коронавируса COVID-19. Введенный властями страны карантинный режим заканчивается 3 мая, о его продлении пока не сообщалось.

Италия является одним из мировых лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса. По числу жертв страна находится на втором месте (26 384 человек) после США (53 751), а по количеству случаев заражения на третьем месте (195 351), уступая лишь Штатам (936 616) и Испании (223 759).

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Италия, музеи
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