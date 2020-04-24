Общество , 24 апр, 15:58
0
Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье
Андрей Воробьев и Сергей Шойгу
Медики Министерства обороны помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора области Андрея Воробьева. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», — сказал Шойгу.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.