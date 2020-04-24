Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье

Андрей Воробьев и Сергей Шойгу (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Медики Министерства обороны помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора области Андрея Воробьева. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», — сказал Шойгу.

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