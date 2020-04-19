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Пандемия коронавируса ,  
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У замгубернатора Нижегородской области диагностировали коронавирус

У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По его словам, власти региона в ситуации с коронавирусом стараются избегать конкретных имен из соображений конфиденциальности. «Договорились с Игорем Николаевичем не делать какого-то секрета из ситуации. Заболевание протекает в легкой форме», — заявил Никитин, пояснив, что, вероятно, Носов вскоре сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

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В сообщении отмечается, что Носов последние три недели работал в Москве — он занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Заражение замгубернатора коронавирусом произошло в столице.

«Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого», — добавил глава региона.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по числу заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, на 18 апреля там было зафиксировано 517 случаев заражения. За сутки число пациентов выросло на 59. 21 из них выздоровел. Четыре жителя умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Нижегородская область, замгубернатора
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