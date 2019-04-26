Facebook заподозрили в незаконном хранении данных миллионов человек

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование против социальной сети. На прошлой неделе в компании признали, что могли «непреднамеренно загружать» контакты в электронных почтах до 1,5 млн своих пользователей

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что проводит расследование по поводу несанкционированного хранения Facebook Inc. контактных данных и электронных почт 1,5 млн пользователей социальной сети. Об этом со ссылкой на заявление главы надзорного ведомства штата сообщает Reuters.

На прошлой неделе Facebook, напоминает агентство, признал, что может «непреднамеренно загрузить» контакты в электронных почтах до 1,5 млн своих пользователей, которые регистрировались на платформе с мая 2016 года.​ При этом сами владельцы почтовых ящиков об этом знать не будут. Эти контакты, заверяли представители компании, «никому не передавались», и теперь в соцсети работают над их удалением. Первым внимание на подобную проблему обратил портал Business Insider.

Общее число людей, «информация о которых могла быть получена ненадлежащим образом, может составлять сотни миллионов», подчеркнула нью-йоркский генпрокурор. Раскрытие этих данных Джеймс назвала «последним показателем того, что Facebook не воспринимает всерьез свою роль по защите нашей личной информации».

«Пришло время привлечь Facebook к ответственности за то, как он обрабатывает личную информацию пользователей», — добавила она.

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