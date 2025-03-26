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Новое руководство Пушкинского музея проверит покупки последних лет

В Пушкинском музее проведут ревизию закупок в фонды последних лет
Новый директор Пушкинского музея анонсировала ревизию покупок, осуществленных при предыдущем руководстве. Кроме того, в ближайшее время будет обновлен и кадровый состав музея
Ольга Галактионова
Ольга Галактионова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пушкинский музей проведет ревизию «некоторых покупок последних лет», которые «вызывали вопросы». Об этом на пресс-конференции заявила директор музея Ольга Галактионова, передает корреспондент РБК.

Конкретный перечень предметов Галактионова не назвала, но отметила, что в информационном поле в последнее время часто обсуждались покупки ГМИИ им. А.С. Пушкина, которые вызывали дискуссии. «Будем смотреть повторно эти вещи, это обычная практика в музеях, что называется «прореживание коллекции», — объяснила Галактионова. — Они (предметы, результаты ревизии по которым будут неудовлетворительны. — РБК) повторно выводятся на аукционы, это в рамках правового поля решаемый вопрос».

Отвечая на вопрос о том, коснется ли проверка принятой при предыдущем директоре Елизавете Лихачевой в коллекцию работы Никаса Сафронова, Галактионова отметила, что к этой теме необходимо возвращаться после ревизии. Картина, по ее словам, приобретена не в основной фонд, а в научно-исследовательский.

У Пушкинского музея появился новый директор
Общество
Ольга Галактионова

Помимо ревизии при новом руководителе также будет проведена реструктуризация кадров, но «увольнений пачками» не ожидается, добавила Галактионова. Полностью новый штат набираться не будет: «Надо правильно использовать ресурс любого человека. Главное — найти сильные кадры, их не так много. Также какие-то кадры надо растить. Я понимаю, что есть дефицит».

Выставочный план ГМИИ им. А.С. Пушкина сейчас находится в процессе верстки. «Моя задача сейчас — навести порядок», — добавила Галактионова.

Ольга Галактионова была назначена на пост главы Пушкинского музея в середине января 2025 года. Прежде она возглавляла Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО.

Официально причины того, почему прежний директор музея Елизавета Лихачева покинула должность, не назывались. Но в ноябре 2024 года она назвала «глупостью» приостановку работы музея ГУЛАГа, который временно закрылся «из-за нарушения правил пожарной безопасности». По словам Лихачевой, это произошло под, «мягко говоря, странным предлогом», решение приняли люди, которые «не понимают, что они делают». Кроме того, она также критиковала передачу иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ). Она отмечала, что икона «никогда не была представлена как чудотворная» и основное в «Троице» не религиозное, а искусствоведческое значение.

Лихачева рассказала, как ее увольняли из Пушкинского музея
Общество
Елизавета Лихачева

В интервью изданию «Москвич» Лихачева сказала, что причиной увольнения стала «совокупность причин». Она также заявила, что ее «ошибочно» считают несистемным человеком и что с ней «тяжело работать».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Пушкинский музей ревизия фонды коллекция Ольга Галактионова
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