Лихачева рассказала, как ее увольняли из Пушкинского музея

Лихачева сообщила, что в Минкульте не назвали «явную причину» ее увольнения с поста директора Пушкинского музея и она не спрашивала об этом сама. Искусствовед возглавляла ГМИИ с марта 2023 года по январь 2025-го

Елизавета Лихачева (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в интервью журналу Москвич Mag призналась, что ей не интересно, почему она была уволена с должности после двух лет работы.

«Честно? Мне это неинтересно. Думаю, это некоторая совокупность причин», — сказала Лихачева. По мнению искусствоведа, «узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее». «Ну, например: «Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили». Этого не было сказано, просто предположим», — отметила она.

В ноябре 2024 года Лихачева назвала «глупостью» приостановку работы музея ГУЛАГа (14 ноября он временно закрылся «из-за нарушения правил пожарной безопасности»). По ее словам, это произошло под, «мягко говоря, странным предлогом», решение приняли люди, которые «не понимают, что они делают». 13 января в музей ГУЛАГа назначили нового директора — вместо Романа Романова этот пост заняла глава Музея Москвы Анна Трапкова. Несколько дней спустя глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что музей откроют «в ближайшее время».

Лихачева рассказала, что ее вызвали к первому замминистра культуры Сергею Обрывалину и сообщили о принятом решении. «Явной причины мне не назвали, справедливости ради, я и не спрашивала», — сообщила она, добавив, что благодарна министру Ольге Любимовой: «Назначить меня на должность директора ГМИИ — это тоже было непростое решение».

По словам Лихачевой, ее считают «несистемным человеком», но эта позиция ошибочна: «Никогда не работаю против системы и всегда выстраиваю ее там, где работаю». «Но очевидно, что я неудобна. Со мной тяжело работать», — заявила искусствовед. Отвечая на вопрос, в чем заключается «некомфортность», она пояснила: «Не люблю исполнять приказы просто потому, что их надо исполнять. Люблю понимать, что происходит, давать и получать обратную связь».

Экс-директор Пушкинского музея призналась, что увольнение не было для нее легким. «Понимаете, если ты работаешь в государственной институции, ты всегда должен быть морально готов, что тебя в любой момент могут снять. По щелчку. В этом смысле директора федеральных учреждений культуры самые бесправные люди», — сказала она. Лихачева отметила, что в контракте руководителя прописано право разрыва трудового договора по воле учредителя, поправку внес помощник президента Владимир Мединский, когда был министром культуры.

Лихачева возглавляла музей с марта 2023 года, она получила пост после ухода Марины Лошак, которая десять лет руководила музеем. До этого Лихачева была главой Музея архитектуры им. А.В. Щусева. Новым директором ГМИИ стала руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.