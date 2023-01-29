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Жена Ассанжа сообщила о его плохом физическом и психологическом состоянии

Жена Ассанжа рассказала о его плохом физическом и психологическом состоянии
Основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Лондоне. В апреле прошлого года британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США. Его защита подала апелляцию в Верховный суд Великобритании и в ЕСПЧ
Стелла Ассанж
Стелла Ассанж (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Физическое и психологическое состояние основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в лондонской тюрьме не в порядке, заявила его жена Стелла Ассанж в интервью Le Journal du Dimanche.

По ее словам, она разговаривает с мужем каждый день. «Ему очень трудно в этой суровой тюрьме», — сказала она и подчеркнула, что он «не совершил никакого преступления» (цитата по ТАСС).

Ассанж выразила недоумение, почему в США ее мужа «называют предателем, хотя он даже не является американским гражданином». Она также обвинила премьер-министра Австралии в слабости из-за того, что он не защитил одного из своих граждан.

«Общественное мнение на нашей стороне», — сказала Ассанж. При этом она добавила, что «этого мало» для предотвращения угрозы его экстрадиции в США.

В Штатах Ассанжа хотят судить за публикацию секретных государственных сведений о войнах в Ираке и Афганистане. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. Обвинение против него выдвинули после того, как в 2010 и 2011 годах на сайте WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, в том числе о гибели более 65 тыс. мирных жителей в Ираке.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне. Однако позже Эквадор отказал ему в убежище — с тех пор он находится в британской тюрьме.

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В апреле прошлого года британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США. Его защита подала апелляцию в Верховный суд Великобритании и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Яна Ломакина
Джулиан Ассанж Великобритания WikiLeaks
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