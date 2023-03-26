В Омске начался пожар на складе по производства пластика

МЧС: в Омске загорелся склад по производству пластика на площади 2,8 тыс. кв. м

Пожару присвоен повышенный ранг, работают четыре звена газодымозащитной службы

Пожар в Советском округе города Омска (Фото: ГУ МЧС по Омской области)

В Омске начался пожар на складе по производству пластика на площади 2,8 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

По информации агентства, в тушении пожара задействованы 65 человек и 16 единиц техники. В сообщении ГУ МЧС по Омской области говорится, что объявлен повышенный ранг пожара, против огня борются 55 человек и 13 единиц техники, привлеченные от МЧС России. Позже в ведомстве уточнили, что пожар локализован, работают четыре звена газодымозащитной службы. О пострадавших не сообщается.

28 ноября 2022 года более 120 пожарных и 22 единицы техники тушили возгорание в складском помещении торгового комплекса в центре Омска. Спустя 2,5 часа после того, как поступило сообщение о пожаре, его удалось локализовать на площади 1,35 тыс. кв. м. Пострадавших не было.