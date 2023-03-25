Двое погибли, еще шесть человек ранены при пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании

Два человека погибли при пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике в Вэст Ридинге (штат Пенсильвания) погибли два человека. Об этом сообщает газета The New York Times.

Кроме того, без вести пропали девять человек. Шесть пострадавших госпитализированы в местный госпиталь.

Взрыв произошел в пять вечера по местному времени. Как заявили в полиции, причина взрыва пока не установлена.

Накануне произошел пожар в научно-производственном комплексе на улице Клубная в городе Арамиль Свердловской области. О пострадавших не сообщалось. До начала возгорания послышался взрыв. До приезда пожарных из здания эвакуировали 110 человек.