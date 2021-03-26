Воробьев назвал долю госпитализированных с COVID-19 пожилых в Подмосковье

Власти Московской области рекомендуют пожилым вакцинироваться, так как большая часть госпитализированных с COVID-19 в регионе — люди старше 60 лет

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Около 80% госпитализированных в Московской области с COVID-19 составляют люди старше 60 лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% — это 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, «Спутником» в частности, безопасна», — сказал губернатор.

Также Воробьев доложил о рекордном количестве вакцинированных в регионе. По его словам, за последние трое суток в Подмосковье прививают от 15 тыс. до 16 тыс. человек в день.

«Начинали с 4 тыс., потом наше достижение было 10 тыс. На этой неделе идем темпом 15–15,5 тыс. Дальше нужно наращивать», — заключил глава региона.