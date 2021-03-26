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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев назвал долю госпитализированных с COVID-19 пожилых в Подмосковье

Власти Московской области рекомендуют пожилым вакцинироваться, так как большая часть госпитализированных с COVID-19 в регионе — люди старше 60 лет
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Около 80% госпитализированных в Московской области с COVID-19 составляют люди старше 60 лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% — это 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, «Спутником» в частности, безопасна», — сказал губернатор.

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Андрей Воробьев

Также Воробьев доложил о рекордном количестве вакцинированных в регионе. По его словам, за последние трое суток в Подмосковье прививают от 15 тыс. до 16 тыс. человек в день.

«Начинали с 4 тыс., потом наше достижение было 10 тыс. На этой неделе идем темпом 15–15,5 тыс. Дальше нужно наращивать», — заключил глава региона.

По данным оперштаба, за последние сутки в Московской области выявили 559 случаев заражения. Ранее Воробьев заявил, что в регионе могут отменить все ограничения, как только число заразившихся станет ниже 900 человек в день. В начале февраля губернатор разрешил жителям посещать дискотеки и ночные клубы. По его словам, по сути, все ограничения уже сняты. Они действуют только в отношении спортивных мероприятий, которые можно посещать при соблюдении определенных условий.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Автор
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