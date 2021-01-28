Губернатор Подмосковья назвал условие отмены всех ограничений из-за COVID

Андрей Воробьев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В Московской области могут отменить все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, как только суточное число зараженных будет менее 900. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается ограничений, по сути, они все сняты — бары, дискотеки <...> Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — заверил Воробьев.

При этом он напомнил, что все должны соблюдать меры предосторожности для дальнейшей борьбы с распространением вируса.

28 января суточное число заразившихся в Подмосковье, по данным оперативного штаба, составило 939, накануне — 928. До этого с начала года в регионе в сутки выявляли более 1 тыс. заболевших COVID-19 (кроме 20 января, тогда заразились 994 человека). Всего в Московской области известно о 189,5 тыс. заражений, умерли 3,6 тыс. человек.