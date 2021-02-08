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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье сняли запрет на посещение дискотек

Ранее губернатор пообещал снять большую часть ограничений, если суточный прирост заболеваемости будет меньшее 900. «Рестораны и так все открыты, дискотеки — будет и дискотека», — говорил Воробьев на прошлой неделе
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В Московской области отменяется запрет на посещение ночных клубов и дискотек, следует из опубликованного на сайте правительства региона указа губернатора Андрея Воробьева.

На совещании Воробьев сообщил, что в Московской области снята большая часть ограничений, регион возвращается к обычной жизни. «По сути, все ограничения сняты. Массовые мероприятия — остались ограничения, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика», — сказал он (цитата по ТАСС).

Воробьев анонсировал снятие ограничений на прошлой неделе. «Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — говорил он. Губернатор отмечал, что ограничения рассчитывают снять к концу недели, указав, что «будет и дискотека».

За последние сутки в Подмосковье, по данным оперативного штаба, выявили 912 случаев заражения, сутками ранее — 923. Всего в регионе выявлено 200,2 тыс. случаев заражения. По данным подмосковного минздрава, по состоянию на 4 февраля прививку от коронавируса получили более 100 тыс. жителей региона.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 февраля
Общество

В конце декабря Воробьев сообщил, что в 2020 году рост экономики Подмосковья съела пандемия. «Простая математика: в прошлом году наш ВРП увеличился на 3,7%, а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 трлн руб. Откат назад будет, но некритичный», — говорил губернатор. По самым приблизительным подсчетам, пандемия стоила Подмосковью больше 120 млрд руб., указывал Воробьев.

При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом неодинаково отразилась на бизнесе: некоторые отрасли простаивали, другие, напротив, росли. Среди выигравших сфер Воробьев назвал оптовую и розничную торговлю, высокотехнологичную фармацевтику и производство медицинского оборудования.

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Автор
Анастасия Батманова
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