В Смоленской области при взрыве в жилом доме пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области, сообщили РБК в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рославльского района области. ТАСС уточняет, что взрыв произошел в жилом доме в деревне Раковка.

«У нас четыре пострадавших. Какое-то вещество взорвалось», — уточнили в дежурной РБК. Пострадавшие доставлены в Рославльскую центральную районную больницу. Что именно взорвалось в жилом доме, пока не установлено.

В больнице сообщили, что все пострадавшие — мужчины, трое из них в тяжелом состоянии, передал ТАСС. В пресс-службе регионального УМВД агентству пояснили, что проводится проверка по факту госпитализации пострадавших.

РБК направил запрос в УМВД России по Смоленской области.