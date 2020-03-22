В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей

При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел 21 марта в 18:23 по местному времени (16:23 мск) в селе Мраково Кугарчинского района. В МЧС поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси.

По предварительной информации, газ в бане воспламенился от горелки. Соседи смогли потушить последующее после взрыва возгорание собственными силами до прибытия пожарных расчетов.

В результате происшествия в больницу доставили одного взрослого и двоих детей.

17 марта в Смоленско области в жилом доме произошел хлопок газа, в результате которого пострадали четыре человека.