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Apple $197 (+5,29%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,68%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,34%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Война в Сирии ,  
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«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
УАЗ, в которое ехали два российских полковника и один майор, отбился от колонны близ города Аль-Маядин и попал в засаду. Нападение на военных произошло 22 февраля, Минобороны подтвердило их гибель спустя месяц
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду. Они занимались поиском места расположения для создания наблюдательного пункта, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.

По данным «Новой», из троих погибших двое были полковниками, один — майором. В УАЗике, в котором он проводили рекогносцировку, вместе с ними находился сирийский полковник, переводчик. машину по пути сопровождала колонна охранения — шесть автомобилей с 30 солдатами, сирийцами и россиянами, и две «технички» — пикапы, оборудованные крупнокалиберными пулеметами ДШК.

Неизвестным пока образом машина с офицерами отбилась от колонны. Они попали в засаду, нападавшие расстреляли машину. «Засада случилась в 40 км от населенного пункта Аль-Маядин», — заявил изданию участник боевых действий, сражающийся на стороне российских и сирийских вооруженных сил. Внедорожник был обнаружен сильно обстрелянным, со следами крови на переднем и заднем сидениях, а рядом с машиной лежал детали военного снаряжения офицеров. При этом тел военных на месте не оказалось.

«Новая» уточняет, что об инциденте, произошедшем 22 февраля, журналистам стало известно в тот же день. Однако, поскольку судьба двух офицеров оставалась невыясненной, было принято решение не публиковать информацию до окончания спасательной операции.

Минобороны после обнаружения расстрелянной машины сразу же отправило в пустыню спасательный отряд, уточняет «Новая» со ссылкой на источники. Боевиков удалось обнаружить и они были уничтожены. Однако на их позициях были обнаружены только тела погибших офицеров.

Информацию о гибел​и трех российских военных Минобороны официально подтвердило 25 марта. Один из погибших, по данным русской службы Би-би-си — майор Сухроб Каримов, служивший в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, постоянное место дислокации которой — село Екатеринославка Амурской области.

Как сообщало Минобороны, после нападения самолеты и наземные войска уничтожили группу из 30 боевиков, причастных к гибели военных.

Политика
Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Новая газета», Минобороны
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