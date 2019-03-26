Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг объяснил в суде смену фамилии

По словам обвиняемого в мошенничестве первого зама руководителя госкомпании Руслана Горринга, Горрингом вместо Ганижева он стал из-за угрозы своей жизни

Руслан Горринг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обвиняемый в мошенничестве бывший первый заместитель руководителя госхолдинга «Росгеология» Руслан Горринг заявил в в Московском областном суде, что фамилию он сменил из-за опасений за свою жизнь.

«Фамилию я сменил, если не ошибаюсь, в 2013 году в связи с угрозой моей жизни», — сказал Горринг на заседании суда, посвященном законности его ареста (цитата по ТАСС).

Ранее Следственный комитет (СК) сообщил, что взятый под стражу Руслан Израилович Горринг ранее носил фамилию Ганижев, но изменил ее, а также отчество (оно не уточняется) после того, как в 2011 году был объявлен в розыск.

«В 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан», — отмечалось в сообщении СК.

Адвокат Горринга Николай Казанцев подтвердил в Мособлсуде, что фамилию и отчество его подзащитный сменил в 2011 году.