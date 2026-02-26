Политика,
0
В Домодедово и Жуковском ограничили прием и отправку рейсов
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.
Меры также уже более двух часов действуют в аэропорту Калуги.
Материал дополняется
