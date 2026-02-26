Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно
Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) приговорили к одному году условного лишения свободы по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска, передают «РИА Новости» из зала суда. Эти сведения подтвердили РБК в Наро-Фоминском суде Московской области, где рассматривалось дело, а также адвокат Сергей Жорин.
«Приговор не считаю справедливым абсолютно <…>, рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Будем обжаловать», — сказал журналистам Долматов (цитата по «РИА Новости»).
Прокуратура просила для Гуфа два года условного лишения свободы и переквалификации обвинения с грабежа (ст. 161 УК; до семи лет лишения свободы) на самоуправство (ст. 330 УК; до пяти лет лишения свободы), поскольку предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».
РБК обратился за комментарием к Гуфу.
На время следствия Долматов находился под подпиской о невыезде. Рэпер отрицал свою вину. Потерпевший просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, однако суд отклонил ходатайство.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу