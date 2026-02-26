 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно

По версии следствия, Долматов со своим знакомым избили мужчину и украли у него iPhone в бане Наро-Фоминска. Их обвинили в грабеже. Рэпер посчитал приговор несправедливым и заявил о намерении его обжаловать
Алексей Долматов (Гуф)
Алексей Долматов (Гуф) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) приговорили к одному году условного лишения свободы по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска, передают «РИА Новости» из зала суда. Эти сведения подтвердили РБК в Наро-Фоминском суде Московской области, где рассматривалось дело, а также адвокат Сергей Жорин.

«Приговор не считаю справедливым абсолютно <…>, рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Будем обжаловать», — сказал журналистам Долматов (цитата по «РИА Новости»).

Прокуратура просила для Гуфа два года условного лишения свободы и переквалификации обвинения с грабежа (ст. 161 УК; до семи лет лишения свободы) на самоуправство (ст. 330 УК; до пяти лет лишения свободы), поскольку предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».

РБК обратился за комментарием к Гуфу.

Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело
Общество
Алексей Долматов (Гуф)
Следствие установило, что 23 октября 2024 года Долматов вместе со своим знакомым Геворком Саруханяном избили мужчину и отобрали у него телефон iPhone 14 Pro в банном комплексе в деревне Малые Горки Наро-Фоминского района Подмосковья. Потерпевшим оказался брат администратора бани. Долматову и Саруханяну вменили пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж).

На время следствия Долматов находился под подпиской о невыезде. Рэпер отрицал свою вину. Потерпевший просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, однако суд отклонил ходатайство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Гуф Россия Наро-Фоминск Московская область суд приговор условный срок
Материалы по теме
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело
Общество
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно
Общество
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Росреестр оценил рост выдачи дальневосточной и арктической ипотеки Недвижимость, 17:19
Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор Общество, 17:15
Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу Общество, 17:14
Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» Спорт, 17:09
Украинский омбудсмен назвал число пропавших без вести украинцев Политика, 17:06
НКР подтвердило рейтинг «Новой перестраховочной компании» AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:05
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах Общество, 17:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине Политика, 16:57
В Домодедово и Жуковском ограничили прием и отправку рейсов Политика, 16:54
В Фонде энергобезопасности описали стратегию США, где Россия — конкурент
РАДИО
 Политика, 16:52
Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов Политика, 16:48
Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW Спорт, 16:41
Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера» Политика, 16:38
Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна Политика, 16:38