«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»

Программа будет включать не только методички для воспитателей, но и рекомендации родителям. Например, дома детям предлагают посмотреть «Лунтика» или прочесть книги российских авторов

«Разговоры о важном» в детских садах будут проводить в форме так называемых «добрых игр». Об этом сообщил руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков на первом заседании организационного комитета по проведению года дошкольного образования, передает корреспондент РБК.

Он заявил, что название проекта было переименовано в рамках апробации, которая прошла в 56 детских садах в 25 регионах.

«Добрые игры» представляют собой комплект методических материалов, которые «помогут в простой и интересной форме говорить с детьми о важном», - заявил Цветков. Материалы разделены на возрастных группы — для воспитанников 3-5 лет и 5-7 лет. Они включают в себя игры, беседы, творческие задания, чтение книг. В материалах также есть задания, которые дети могут выполнять самостоятельно, например, раскраски, лабиринты, мозаики и прочее.

Иниститут воспитания предлагает материалы для работы с детьми по шести темам: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России», «Уголок России — край родной».

Материалы разработаны не только для воспитателей, но и для родителей, они содержат рекомендации о том, во что играть с ребенком дома, какие мультики смотреть, какие книги прочитать, а также какие вопросы необходимо обсудить с детьми.

Например, в рамках темы «бабушки и дедушки» родителям рекомендуют смотреть с детьми до 3 лет определенные серии мультфильма «Лунтик», а для детей до 7 лет, помимо «Лунтика», рекомендуют «Простоквашино», «Фиксики» и «Три кота».

Президент Российской академии образования и бывший министр образования Ольга Васильева скептически отнеслась к набору произведений, которые рекомендованы в рамках «Добрых игр» для изучения детьми дома. Она отметила, что некоторые темы включают книги современных авторов, которые могут оказаться недоступны в конкретном детском саду, при этом классические произведения и адаптированные сказки, наоборот, в этих темах отсутствуют.

К примеру, в рекомендациях книг для детей 5-7 лет в рамках темы «бабушки и дедушки» список рекомендованных книг включает «Куда уходят дедушки» автора Ирины Зартайской, которая вышла в 2022 году, но при этом отсутствуют сказки Александра Афанасьева, указала она.

«Не надо изобретать велосипед. У нас есть огромная школа, лучшее дошкольное образование. Все, что было сделано в советской педагогике, все находится в библиотеке Ушинского (Информационный центр РАО). Крупные мероприятия, спортивные лиги — это все в стране уже было», — сказала Васильева в ходе заседания. Она отметила, что при создании методических материалов для «Добрых игр» авторы могли бы опираться на книги в этой библиотеке, которая включает 1,7 млн изданий.

«Я за то, чтобы все делать с опорой на науку. Если у нас есть научная база, то очень легко адаптировать все новое и современное, новые технологии и прочее», — заявила Васильева.

На заседании оргкомитета также представили данные опроса аналитического центра ВЦИОМ об отношении к дошкольному образованию. По его данным, 50% опрошенных родителей дошкольников в возрасте от 20 до 50 лет полностью довольны детским садом, который посещает их ребенок. Причем речь как о муниципальных, так и о частных сада в целом. Скорее довольны — 42%, скорее недовольны — 7%, а полностью недовольны — 1%. Также, согласно опросу ВЦИОМ, 87% положительно оценили введение «добрых игр» в детсадах, отрицательно — 3%, а 10% — затруднились ответить. При этом на момент опроса знали о такой программе всего 23% опрошенных, остальные услышали о ней впервые.

«Разговоры о важном» впервые внедрили в школах с сентябре 2022 года. Каждый понедельник в школах начинается с внеклассного занятия на «основные темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». В мае 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что эти занятия превратились в формальность из-за неподготовленности педагогов и непродуманности тематики.

В октябре 2024 года, президент Владимир Путин поддержал идею введения «Разговоров о важном» в детсадах. По его мнению, с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного. В 2025 году программу начали тестировать в рамках пилотного проекта в 25 регионах.