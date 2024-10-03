Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадах

Путин сказал, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного

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«Разговоры о важном» следует ввести в детских садах, согласился президент Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«У нас есть такие выражения. Вы говорили, я пометил: впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», — сказал Путин.

Президент сказал, что этот вопрос следует обсудить со специалистами, детскими психологами и понять, что представляет из себя ребенок в три года, четыре и пять лет. Путин отметил: «Кто-то говорит и в пятилетнем возрасте: я хочу быть солдатом, берет автомат игрушечный, играется. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, у них есть определенный уровень развития». По мнению президента, детям такого возраста надо доводить базовые ценности аккуратно, связывая понятие Родины с родителями и другими членами семьи. Он подчеркнул, что безусловно поддерживает инициативу.

С таким предложением к президенту обратилась воспитательница детского сада из Вологды Надежда Воронцова, дочь-семиклассница которой посещает «Разговоры о важном» в школе. Женщина назвала беседы важным направлением и отметила, что воспитание будущего гражданина России начинается еще до обучения в школе и даже в пять лет «ребенок уже способен понимать, как любить Родину».

«Разговоры о важном» — проект Минпросвещения, беседы начали проводить с сентября 2022 года. Каждый понедельник в школах начинается с внеклассного занятия на «основные темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». Темы и материалы к уроку размещены на сайте проекта.

Спустя год после запуска скорее положительно относились к «Разговорам о важном» 63% опрошенных россиян, 9% — скорее отрицательно, еще 12% признались, что видят положительные и негативные черты проекта, следует из результатов исследования ВЦИОМ.

«Если мы не будем говорить с нашими детьми, если наше государство не будет говорить с нашими детьми, то с ними будет говорить другое государство. Этого допустить мы не имеем права и не должны», — рассказал осенью 2022 года представитель президента Дмитрий Песков в интервью РБК. Отвечая на вопрос, может ли проект превратиться в профанацию, он выразил уверенность, что «где-то наверняка превратится», поскольку все зависит от учителей. Журналистка также поинтересовалась, что делать преподавателям с альтернативной позицией — подстраиваться или увольняться. Песков ответил: «Это зависит от каждого человека, это зависит от его гражданской позиции».