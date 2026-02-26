Минтранс предложит регулировать подработку водителей-частников
Минтранс готовит законопроект о правах и обязанностей водителей-частников, подрабатывающих на личном транспорте, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет работу над законопроектом, который закрепит правовой статус, права и обязанности «частного водителя на личном автомобиле» или «подработчика», — отмечают в министерстве.
Накануне, 25 февраля, «Объединение самозанятых России» (ОСР) предложило создать в России отдельное правовое регулирование для перевозок частными водителями на личных автомобилях (райдхейлинг) через цифровые платформы. В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину ОСР предложило добавить райдхейлинг в Транспортную стратегию России наравне с услугами такси и каршеринга.
В Уставе автомобильного транспорта (№ 259-ФЗ) такой вид как перевозка частными водителями на личных автомобилях отсутствует, объясняет министерство, при этом закреплены понятия: регулярные перевозки, перевозки по заказу и перевозки легковым такси.
В Минтрансе пояснили, что считают вопрос интеграции перевозок частными водителями на личном транспорте в Транспортную стратегию «пока преждевременным».
Материал дополняется
