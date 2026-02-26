 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Альфа-банк взыскал с ГТЛК ₽4,4 млрд

Банк подал иск в декабре 2025 года. Euroclear привлекли третьей стороной. В августе 2025 года суд обязал ГТЛК выплатить Альфа-банку более $50 млн из-за отказа лизинговой компании платить по еврооблигациям

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании более чем $57 млн (более 4,4 млрд руб. по текущему курсу).

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела.

Арбитражный суд решил привлечь депозитарий Euroclear в качестве третьего лица, не имеющего собственных требований к предмету спора.

РБК направил запрос в ГТЛК.

Альфа-банк попросил суд взыскать более ₽4,4 млрд с ГТЛК
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Альфа-банк попросил суд взыскать более ₽4,4 млрд с ГТЛК в конце декабря 2025 года. Собеседование со сторонами суд тогда назначил на 23 января 2026 года.

В арбитражном суде ранее рассматривался иск Альфа-банка к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В августе суд удовлетворил требования банка и обязал ГТЛК выплатить свыше $50 млн.

Суть спора заключалась в следующем: Альфа-банк приобрел у французского банка Societe Generale еврооблигации, выпущенные дочерней ирландской компанией ГТЛК — GTLK Europe DAC. ГТЛК выступала гарантом по этим ценным бумагам.

После заключения сделки в марте 2022 года бельгийская клиринговая компания Euroclear, из-за санкций, отказалась зарегистрировать переход прав на облигации в своем реестре, оставив запись на прежнем владельце (Societe Generale). В связи с этим, когда наступил срок платежей, ГТЛК отказалась выполнять свои обязательства перед Альфа-банком, мотивируя это тем, что банк не является законным владельцем облигаций, так как не указан в реестре Euroclear.

Истец успешно доказал, что все условия сделки по передаче прав на облигации между ним и Societe Generale были выполнены в полном соответствии с английским правом, регулирующим их отношения. Несмотря на то что Euroclear не выполнил свою техническую функцию регистрации из-за санкций, суд постановил, что это не отменяет факт перехода права собственности.

В 2023 году арбитражный суд рассмотрел коллективный иск инвесторов, которые требовали взыскать с ГТЛК и Национального расчетного депозитария (НРД) задолженность по обязательствам, связанным с еврооблигациями, а также проценты за незаконное пользование денежными средствами. Истцами выступили около 28 человек.

Позже суд приостановил рассмотрение дела о взыскании с ГТЛК и ее дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520» 3,15 млрд руб. в пользу УК «Первая». Помимо «Первой» и частных инвесторов, с исками к ГТЛК ранее обращались «Росгосстрах Жизнь» (сумма требований составила 6,4 млн руб.), НС Банк (18 млн руб.), банк «Александровский» (3,36 млн руб.), банк «Ресо-кредит» (31,2 млн руб.) и страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» ($75 тысяч).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Альфа-Банк иски ГТЛК суд
Материалы по теме
Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд
Финансы
Альфа-банк попросил суд взыскать более ₽4,4 млрд с ГТЛК
Бизнес
В Альфа-банке оценили прогноз Минэка по замедлению экономики
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Алаудинов сообщил, что большинство жителей покинули Сумы Общество, 03:25
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы Общество, 03:01
Министр культуры Франции объявила об уходе из правительства Лекорню Политика, 02:56
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 02:32
Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох» Политика, 02:22
Альфа-банк взыскал с ГТЛК ₽4,4 млрд Общество, 02:10
Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией Политика, 01:56
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Axios узнал, что Трамп заявил Зеленскому о желании мира через месяц Политика, 01:45
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:25
ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов Спорт, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик Общество, 01:13
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС Политика, 00:59
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы Общество, 00:49