Альфа-банк взыскал с ГТЛК ₽4,4 млрд

Банк подал иск в декабре 2025 года. Euroclear привлекли третьей стороной. В августе 2025 года суд обязал ГТЛК выплатить Альфа-банку более $50 млн из-за отказа лизинговой компании платить по еврооблигациям

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании более чем $57 млн (более 4,4 млрд руб. по текущему курсу).

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела.

Арбитражный суд решил привлечь депозитарий Euroclear в качестве третьего лица, не имеющего собственных требований к предмету спора.

РБК направил запрос в ГТЛК.

Альфа-банк попросил суд взыскать более ₽4,4 млрд с ГТЛК в конце декабря 2025 года. Собеседование со сторонами суд тогда назначил на 23 января 2026 года.

В арбитражном суде ранее рассматривался иск Альфа-банка к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В августе суд удовлетворил требования банка и обязал ГТЛК выплатить свыше $50 млн.

Суть спора заключалась в следующем: Альфа-банк приобрел у французского банка Societe Generale еврооблигации, выпущенные дочерней ирландской компанией ГТЛК — GTLK Europe DAC. ГТЛК выступала гарантом по этим ценным бумагам.

После заключения сделки в марте 2022 года бельгийская клиринговая компания Euroclear, из-за санкций, отказалась зарегистрировать переход прав на облигации в своем реестре, оставив запись на прежнем владельце (Societe Generale). В связи с этим, когда наступил срок платежей, ГТЛК отказалась выполнять свои обязательства перед Альфа-банком, мотивируя это тем, что банк не является законным владельцем облигаций, так как не указан в реестре Euroclear.

Истец успешно доказал, что все условия сделки по передаче прав на облигации между ним и Societe Generale были выполнены в полном соответствии с английским правом, регулирующим их отношения. Несмотря на то что Euroclear не выполнил свою техническую функцию регистрации из-за санкций, суд постановил, что это не отменяет факт перехода права собственности.

В 2023 году арбитражный суд рассмотрел коллективный иск инвесторов, которые требовали взыскать с ГТЛК и Национального расчетного депозитария (НРД) задолженность по обязательствам, связанным с еврооблигациями, а также проценты за незаконное пользование денежными средствами. Истцами выступили около 28 человек.

Позже суд приостановил рассмотрение дела о взыскании с ГТЛК и ее дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520» 3,15 млрд руб. в пользу УК «Первая». Помимо «Первой» и частных инвесторов, с исками к ГТЛК ранее обращались «Росгосстрах Жизнь» (сумма требований составила 6,4 млн руб.), НС Банк (18 млн руб.), банк «Александровский» (3,36 млн руб.), банк «Ресо-кредит» (31,2 млн руб.) и страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» ($75 тысяч).