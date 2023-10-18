Суд приостановил дело о взыскании ₽3 млрд с ГТЛК из-за евробондов

Суд приостановил производство по делу из-за необходимости в приоритетном порядке рассмотреть коллективный иск к ГТЛК, поданный частными инвесторами, которые, как и УК «Первая», не получили от компании выплаты по еврооблигациям

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Арбитражный суд Москвы приостановил производство по делу о взыскании с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и ООО «ЛАЛ-1520» (дочерняя компания ГТЛК) 3,15 млрд руб. в пользу УК «Первая», передает корреспондент РБК из зала суда.

Производство по делу ГТЛК и «Первой» будет приостановлено до вступления в законную силу решения по коллективному иску частных инвесторов к ГТЛК, который также рассматривается в Арбитражном суде Москвы, отметила судья.

Коллективный иск был зарегистрирован в июне 2023 года, предварительное судебное заседание запланировано на конец ноября. Иск «Первой» был зарегистрирован еще в декабре 2022 года. Оба дела касаются одного и того же предмета — выплат по еврооблигациям ГТЛК. Сумма требований «Первой» — 3,15 млрд руб., частных инвесторов — порядка $500 тыс.

Согласно российской судебной практике, коллективные иски со сходными требованиями всегда рассматриваются в первую очередь. «Считается, что в рамках группового иска суд может консолидированно рассмотреть типовые требования и факты. Не нужно загружать судебную систему идентичными исками, если, скажем, в одном процессе можно установить все вопросы факта и права, а члену группы будет достаточно взять это судебное решение и пойти исполнять против ответчика», — объяснил партнер судебной практики NSP Арам Григорян.

Требования УК «Первой» связаны с еврооблигациями ГТЛК, выплаты по которым были приостановлены из-за санкций. Управляющая компания хочет взыскать с ГТЛК стоимость замещенных облигаций, которые та могла бы предложить взамен евробондов в соответствии с указом президента № 430 (ГТЛК еще не замещала бумаги, но подала документы для реализации этого механизма), а также сумму пропущенных выплат по купонам и проценты за пользование средствами.

Кроме «Первой» и частных инвесторов с исками к ГТЛК ранее обращались «Росгосстрах Жизнь» (сумма требований — 6,4 млн руб.), НС Банк (18 млн руб.), банк «Александровский» (3,36 млн руб.), банк «Ресо-кредит» (31,2 млн руб.) и страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» ($75 тыс.).

Также в рамках заседания, на котором было приостановлено дело, ГТЛК представила ряд ходатайств. Компания попросила перевести разбирательство в закрытый режим, так как ГТЛК находится под санкциями. Кроме того, ГТЛК снова попросила передать дело на рассмотрение в Ямало-Ненецкий автономный округ, так как компания зарегистрирована в Салехарде (такое же ходатайство ответчика суд уже отклонял в июле). При этом второй ответчик — «ЛАЛ-1520» — зарегистрирован в Москве, следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Ходатайство о переносе дела в Ямало-Ненецкий автономный округ суд оставил без удовлетворения, а ходатайство о закрытии процесса суд решил рассмотреть после возобновления производства.