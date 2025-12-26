 Перейти к основному контенту
Альфа-банк попросил суд взыскать более ₽4,4 млрд с ГТЛК

Заседание по иску банка на более чем $57 млн назначено на 23 января. Суд привлек Euroclear третьей стороной. В августе суд обязал ГТЛК выплатить Альфа-банку более $50 млн из-за отказа лизинговой компании платить по еврооблигациям
Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск Альфа-банка к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на более чем $57 млн (более 4,4 млрд руб. по текущему курсу). Собеседование со сторонами суд назначил на 23 января 2026 года, следует из материалов дела на сайте суда.

В качестве третьего лица, не заявляющего требований относительно предмета спора, арбитражный суд постановил привлечь депозитарий Euroclear.

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Разбирательство по иску Альфа-банка к ГТЛК проходило в арбитражном суде ранее. В августе суд удовлетворил иск банка к лизинговой компании и обязал ее выплатить более $50 млн.

Суть дела заключалась в следующем: Альфа-банк купил у французского банка Societe Generale еврооблигации, выпущенные ирландской компанией GTLK Europe DAC («дочка» ГТЛК). ГТЛК была гарантом по этим облигациям и входила в одну группу с эмитентом.

После сделки в марте 2022 года Euroclear из-за санкций отказался зарегистрировать переход прав на бумаги в реестре, оставив запись на прежнего владельца (Societe Generale). В результате, когда наступил срок платежей, ГТЛК отказалась платить Альфа-банку, утверждая, что он не является законным владельцем, так как не указан в реестре.

Истец доказал, что все условия сделки по передаче прав на облигации были выполнены между ним и Societe Generale в соответствии с английским правом, которое регулировало их отношения. Euroclear не исполнил техническую функцию регистрации из-за санкций, но это не отменяет факта перехода права собственности, постановил суд.

В 2023 году арбитражный суд получил коллективный иск инвесторов к ГТЛК, требующих взыскать с нее и Национального расчетного депозитария (НРД) задолженность по обязательствам, связанным с еврооблигациями, и «проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами». Требования к ГТЛК предъявили около 28 лиц.

Позже суд приостановил производство по делу о взыскании с ГТЛК и ООО «ЛАЛ-1520» (дочерняя компания ГТЛК) 3,15 млрд руб. в пользу УК «Первая». Кроме «Первой» и частных инвесторов с исками к ГТЛК ранее обращались «Росгосстрах Жизнь» (сумма требований — 6,4 млн руб.), НС Банк (18 млн руб.), банк «Александровский» (3,36 млн руб.), банк «Ресо-кредит» (31,2 млн руб.) и страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» ($75 тыс.).

