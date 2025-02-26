Двоим участникам ЧВК «Вагнер» дали сроки за фейки об армии

Двое бойцов ЧВК в январе 2023-го сбежали и скрылись в ЛНР, после чего в интервью проекту Gulagu.net «сообщили ложные сведения» о действиях вагнеровцев близ Соледара, заявили в суде

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участники ЧВК «Вагнер» Максим Зеленов и Алексей Чернявский получили по пять с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщается на сайте Минусинского суда Красноярского края.

Зеленову назначили принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Как сообщили в суде, до вступления в «Вагнер» Зеленов и Чернявский отбывали наказание в иркутских колониях (за что именно, не уточняется). В ноябре 2022 года с них сняли судимость и освободили в соответствии с указом «О помиловании», они присоединились к ЧВК. Мужчины проходили боевую подготовку в тренировочном лагере, но в январе 2023-го они сбежали и скрылись на территории ЛНР.

После этого с бойцами связался проект Gulagu.net (основатель проекта Владимир Осечкин признан иноагентом и заочно арестован в России по делу об оправдании терроризма). Мужчин попросили дать интервью и пообещали награду 50 тыс. руб., а также помощь с восстановлением документов, выездом из России и политическим убежищем. Как заявили в суде, в интервью они «сообщили ложные сведения» о действиях ЧВК при занятии населенных пунктов вблизи Соледара.

Минобороны отчиталось о взятии города под контроль в январе 2023 года.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал в январе, что с момента введения уголовной ответственности за распространение фейков об армии было заведено 414 дел.