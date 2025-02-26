 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Двоим участникам ЧВК «Вагнер» дали сроки за фейки об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Двое бойцов ЧВК в январе 2023-го сбежали и скрылись в ЛНР, после чего в интервью проекту Gulagu.net «сообщили ложные сведения» о действиях вагнеровцев близ Соледара, заявили в суде
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участники ЧВК «Вагнер» Максим Зеленов и Алексей Чернявский получили по пять с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщается на сайте Минусинского суда Красноярского края.

Зеленову назначили принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Как сообщили в суде, до вступления в «Вагнер» Зеленов и Чернявский отбывали наказание в иркутских колониях (за что именно, не уточняется). В ноябре 2022 года с них сняли судимость и освободили в соответствии с указом «О помиловании», они присоединились к ЧВК. Мужчины проходили боевую подготовку в тренировочном лагере, но в январе 2023-го они сбежали и скрылись на территории ЛНР.

Экс-бойца «Вагнера» приговорили к 19 годам за убийство беременной девушки
Политика
Сергей&nbsp;Козлов

После этого с бойцами связался проект Gulagu.net (основатель проекта Владимир Осечкин признан иноагентом и заочно арестован в России по делу об оправдании терроризма). Мужчин попросили дать интервью и пообещали награду 50 тыс. руб., а также помощь с восстановлением документов, выездом из России и политическим убежищем. Как заявили в суде, в интервью они «сообщили ложные сведения» о действиях ЧВК при занятии населенных пунктов вблизи Соледара.

Минобороны отчиталось о взятии города под контроль в январе 2023 года.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал в январе, что с момента введения уголовной ответственности за распространение фейков об армии было заведено 414 дел.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
дискредитация армии приговор ЧВК Вагнер фейк Соледар ЛНР
Материалы по теме
Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за тройное убийство в Перми
Общество
СК за два года возбудил 303 дела о распространении фейков об армии
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel из-за фейков об армии
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
Госдума одобрила норму об обязанности жильцов пускать газовщиков в домНедвижимость, 15:04
Власти Германии проверили шедший из Петербурга танкер из-за обрыва кабеляПолитика, 15:01
Красивая улыбка с подвохом: какие тренды в уходе за зубами осуждают врачиPro, 15:00
Захарова назвала «парадом клоунов» голосование Евросоюза по Украине в ООНПолитика, 15:00
Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после скандала с РасторгуевымСпорт, 14:58
Москвичам спрогнозировали положительную температурную аномалию к выходнымГород, 14:57
В РЭО пригрозили штрафом жителю Мытищ за выброшенный на помойку PorscheОбщество, 14:56
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьиСпорт, 14:54
Задержание зама Филимонова оказалось связано с делом экс-мэра ВологдыПолитика, 14:48
В Румынии задержали кандидата в президенты ДжорджескуПолитика, 14:46
Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 дивидендных акцийИнвестиции, 14:40
Как компании сами помогают вирусам-шифровальщикам грабить их: 4 ошибкиPro, 14:36
Чемпионка US Open получит усиленную охрану на турнире в Индиан-УэллсеСпорт, 14:21
Силовики задержали экс-замминистра транспорта ЧаликаПолитика, 14:19