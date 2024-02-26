ФСБ задержала почти 50 человек по подозрению в финансировании боевиков
В 22 регионах России задержаны 49 подозреваемых в причастности к сбору и перечислению денег боевикам в Сирии, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.
«Отдельные лица из числа задержанных «с использованием Интернет ресурсов распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности», — сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, речь идет о поддержке движения «Катиба Таухид валь-Джихад», которое признано террористическим и запрещено в России летом 2019 года.
В августе 2021 года ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 31 члена данной террористической организации в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске в Красноярском крае и Прокудском в Новосибирской области. Среди задержанных, по данным ФСБ, были и руководители организации. В ведомстве отмечали, что задержанные занимались вербовкой лиц, которых потом направляли в горячие точки, а также финансированием боевиков в Сирии и призывами к терактам.
Следственный комитет отмечал, что эта группировка причастна к организации теракта в петербургском метро. Взрыв произошел 3 апреля 2017 года. Бомбу привели в действие, когда вагон находился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 16 человек, более 100 пострадали.
По данным портала Tracking Terrorism, группировка была создана в 2013 году и в основном состоит из граждан Узбекистана, а также имеет связи с другими узбекскими и киргизскими радикальными исламистскими группами.
Лидер запрещенной организации Сирожиддин Мухтаров был уничтожен в Сирии в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России в сентябре 2022 года, сообщил тогда замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. По его словам, руководитель незаконной группировки «был причастен к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии».
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