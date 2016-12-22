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В СКР рассказали о причастной ко взрыву в метро Петербурга группировке
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В СКР рассказали о причастной ко взрыву в метро Петербурга группировке
Общество, 22:30
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В СКР рассказали о причастной ко взрыву в метро Петербурга группировке

Фигурантов дела о теракте в санкт-петербургском метро в 2017 году обвинили в участии в запрещенной в России террористической группировке «Катиба Таухид валь-Джихад», рассказал представитель Следственного комитета России на заседании Мосгорсуда, передает «Интерфакс».

По его словам, всего по данному делу привлекли 11 человек. Всех их дополнительно обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

«В том числе объявлены в международный розыск участники и организаторы международного террористического сообщества, структурно входящего в организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», — заявил следователь.

СК сообщил об установлении всех причастных к теракту в метро Петербурга
Общество

По данным портала Tracking Terrorism, данная террористическая группировка была создана в 2013 году и в основном состоит из граждан Узбекистана и имеет связи с другими узбекскими и киргизскими радикальными исламистскими группами.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Фоторепортаж Еще 18 фото
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Бомбу привели в действие, когда вагон находился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 16 человек, более 100 пострадали.

Теги: Метро , следователи , группировка
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