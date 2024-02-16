Неопятидесятника Эдуарда Чарова заподозрили в оправдании терроризма

Против свердловского священника Эдуарда Чарова завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года его уже задерживали по делу о дискредитации ВС России

Эдуард Чаров (Фото: edidiasan / VK)

Против свердловского священника Эдуарда Чарова завели уголовное дело об оправдании терроризма, сообщила его жена Инна. Она сказала, что Чарова 31 января «арестовали по ст. 205.2 за саркастический комментарий в интернете. Дома у меня провели обыск, у мужа дома обыск не проводили, изъяли планшет».

«В результате вот — статья 205, часть 2, от пяти до семи лет. 31 января нас разбудили в пять утра. Понятые, куча милиции. Сейчас Эдуард под домашним арестом, ему нельзя звонить, пользоваться интернетом, выезжать куда-то без разрешения следователя. Ищем адвоката», — сообщила РБК жена Эдуарда Чарова Инна.

РБК обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области, в УФСБ по региону.

Ранее, в апреле 2023 года, Чарова задержали и на него составили протокол по 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Он является неопятидесятником и настоятелем обители милосердия для бездомных.

Причиной задержания стали посты Чарова в социальных сетях, тогда он заявил правоохранительным органам, что от своих слов не отказывается и не боится уголовных дел. По данным «Коммерсанта», ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и по статьям о хищении и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже, в июне 2023 года, стало известно, что суд оштрафовал Чарова на 45 тыс. руб. за дискредитацию армии.