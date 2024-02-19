Генсек ISA заявил о неизбежности глубоководной добычи полезных ископаемых

Глубоководная добыча полезных ископаемых «кажется неизбежной», поскольку борьба за важнейшие полезные ископаемые обостряется. Об этом заявил телеканалу CNBC глава межправительственной организации Международный орган по морскому дну (ISA) Майкл Лодж.

«Очевидно, что сейчас мы достигаем очень высокого уровня интереса, поэтому я бы сказал, что да, это кажется неизбежным», — ответил Лодж на вопрос, является ли начало глубоководной добычи ископаемых лишь вопросом времени.

По словам главы ISA, глобальный интерес к глубоководной добыче полезных ископаемых поднялся до уровня, невиданного с 1970-х годов, при этом сторонники воодушевлены потенциальной ролью отрасли в энергетическом переходе.

Одним из основных факторов промышленного интереса Лодж назвал потенциальную возможность добычи большего количества полезных ископаемых по эквивалентной или более низкой цене по сравнению с тем, что может быть добыто на суше.

Лодж подчеркнул, что спрос на полезные ископаемые растет в геометрической прогрессии.

ISA готовится продолжить переговоры по глубоководной добыче полезных ископаемых в марте. CNBC пишет, что предстоящее заседание Совета по надзору за морским дном будет направлено на выработку нормативной базы, которая, в случае принятия, сделает возможным глубоководную добычу полезных ископаемых в коммерческих масштабах.

Международный орган по морскому дну (ISA) — это автономная международная организация, созданная в 1994 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

Она регулирует добычу полезных ископаемых и связанную с ними деятельность на территории, которая охватывает около 54% Мирового океана. В группу входят 168 государств-членов и Европейский союз. Штаб-квартира организации находится в столице Ямайки.