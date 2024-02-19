 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генсек ISA заявил о неизбежности глубоководной добычи полезных ископаемых

Генсек ISA: глубоководная добыча полезных ископаемых кажется неизбежной

Глубоководная добыча полезных ископаемых «кажется неизбежной», поскольку борьба за важнейшие полезные ископаемые обостряется. Об этом заявил телеканалу CNBC глава межправительственной организации Международный орган по морскому дну (ISA) Майкл Лодж.

«Очевидно, что сейчас мы достигаем очень высокого уровня интереса, поэтому я бы сказал, что да, это кажется неизбежным», — ответил Лодж на вопрос, является ли начало глубоководной добычи ископаемых лишь вопросом времени.

По словам главы ISA, глобальный интерес к глубоководной добыче полезных ископаемых поднялся до уровня, невиданного с 1970-х годов, при этом сторонники воодушевлены потенциальной ролью отрасли в энергетическом переходе.

Одним из основных факторов промышленного интереса Лодж назвал потенциальную возможность добычи большего количества полезных ископаемых по эквивалентной или более низкой цене по сравнению с тем, что может быть добыто на суше.

Лодж подчеркнул, что спрос на полезные ископаемые растет в геометрической прогрессии.

Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против добычи полезных ископаемых
Политика
Фото: Matthew Horwood / Getty Images

ISA готовится продолжить переговоры по глубоководной добыче полезных ископаемых в марте. CNBC пишет, что предстоящее заседание Совета по надзору за морским дном будет направлено на выработку нормативной базы, которая, в случае принятия, сделает возможным глубоководную добычу полезных ископаемых в коммерческих масштабах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Международный орган по морскому дну (ISA) — это автономная международная организация, созданная в 1994 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

Она регулирует добычу полезных ископаемых и связанную с ними деятельность на территории, которая охватывает около 54% Мирового океана. В группу входят 168 государств-членов и Европейский союз. Штаб-квартира организации находится в столице Ямайки.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
полезные ископаемые добыча
Материалы по теме
В США назвали невозможным исключение Китая из цепочки поставок ископаемых
Экономика
Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против добычи полезных ископаемых
Политика
Глава Минприроды заявил о вечных запасах полезных ископаемых в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
КХЛ назвала лучших игроков недели Спорт, 13:02
Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы Недвижимость, 13:00
Кремль признал противоположные взгляды с Арменией на конфликт на Украине Политика, 12:57
Генсек ISA заявил о неизбежности глубоководной добычи полезных ископаемых Политика, 12:54
Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном» Общество, 12:53
Поиск в «Яндексе» и Google за год неузнаваемо изменился. Как быть с SEO Pro, 12:49
Борисов рассказал о разработке ракеты-носителя для пусков вне космодромов Технологии и медиа, 12:41
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре Спорт, 12:39
Цена токена Worldcoin от создателя ChatGPT обновила исторический максимум Крипто, 12:38
Мэрия сообщила о старте эксперимента по строительству модульного жилья Город, 12:36
Всемирный банк рассказал о «потерянном десятилетии» Казахстана Экономика, 12:35
В Крыму назвали «юридически ничтожной» передачу полуострова Украине Политика, 12:35
Финляндия не увидела необходимости в размещении ядерного оружия Политика, 12:34
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 12:34