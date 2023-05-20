Красный Крест сообщил о росте числа обращений из-за панических атак

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Россияне стали чаще обращаться на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) в связи с паническими атаками, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«В разы выросло число тех, кто испытывает панические атаки и обращается к нам за помощью: в октябре 2022 года такие запросы составляли менее 2% (один человек), а сейчас их 16% (девять человек). Всего с октября 2022 года таких было 27 человек», — сказал представитель РКК.

При этом по сравнению с октябрем число обращений в связи с тревожностью и страхами, наоборот, снизилось. В октябре 2022 года с этой проблемой на горячую линию обратились 34 человека (59% от общего числа обратившихся), а в апреле 2023 года — 13 человек (17%). Всего с октября в организации зарегистрировано 158 таких обращений.

С февраля 2022 года 22 тыс. человек обратились на горячую линию РКК с запросом на оказание первой психологической помощи и психосоциальной поддержки. С начала 2023 года — 6,5 тыс. человек.

«Пик числа запросов на индивидуальное психологическое сопровождение пришелся на ноябрь 2022 года. В тот месяц 92 человека оставили заявки на нашей горячей линии на этот вид помощи. С января по март число запросов возросло с 71 до 78. А за прошедший месяц мы получили 58 таких запросов», — рассказала руководитель управления психосоциальной поддержки Российского Красного Креста Елена Петрова.

Если разовая консультация с психологом или волонтером оказалась неэффективна, человек может оставить заявку на индивидуальное психологическое сопровождение. Чаще всего за этим видом помощи обращались родственники мобилизованных россиян и военнослужащих. «Доля этой социальной группы от общего числа людей, находящихся на индивидуальном психологическом сопровождении, варьировалась от 47% (в декабре 2022 года) до 76% (ноябрь 2022-го). Причем в подавляющем числе случаев это были женщины — они составили 76%», — уточнили в организации.

Также за полгода почти на 9 процентных пунктов выросла доля обращений в связи с различными зависимостями и негативными копингами (методами преодоления стресса), пояснила методист по психосоциальной поддержке Российского Красного Креста Анастасия Звягина. При этом доля таких запросов составила в среднем 7% от общего числа.

«Некоторые люди используют методы преодоления стресса, то есть копинги, которые могут оказать вредное воздействие на их здоровье и благополучие. В качестве примеров можно привести самолечение медикаментами или алкоголем для подавления тревоги, дискомфорта или страдания. Некоторые становятся агрессивными или угрожают другим, а кто-то полностью изолирует себя от других людей», — отметила Звягина.

Ранее в центрах психологической помощи заявляли, что с сентября 2022 года резко увеличилось число клиентов, обращающихся с жалобами на тревожность, депрессию, нарушения сна.