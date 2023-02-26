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В Москве грузовик перевернулся в Лефортовском тоннеле после ДТП

Дептранс Москвы: грузовик опрокинулся в Лефортовском тоннеле после ДТП

В Москве грузовик перевернулся в Лефортовском тоннеле после ДТП
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В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузовика, который столкнулся с автомобилем, затем задел еще несколько машин и перевернулся на проезжей части, сообщает столичный дептранс в телеграм-канале.

«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне ТТК [Третьего транспортного кольца] полностью перекрыто», — говорится в сообщении.

В Новгородской области 26 февраля на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков. В УМВД по региону рассказали, что в 11:20 на 504-м километре дороги, в Маловишерском районе, столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств».

Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте, пострадали 12 человек.

Теги
новости ДТП Лефортовский тоннель грузовик
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