В Москве грузовик перевернулся в Лефортовском тоннеле после ДТП

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В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузовика, который столкнулся с автомобилем, затем задел еще несколько машин и перевернулся на проезжей части, сообщает столичный дептранс в телеграм-канале.

«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне ТТК [Третьего транспортного кольца] полностью перекрыто», — говорится в сообщении.

В Новгородской области 26 февраля на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков. В УМВД по региону рассказали, что в 11:20 на 504-м километре дороги, в Маловишерском районе, столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств».



Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте, пострадали 12 человек.