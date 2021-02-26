Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 13:39
Байден заявил о «простой истине» о Крыме Политика, 16:48 Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование конфликта в Карабахе Политика, 16:43 Экс-владелец Sports.ru рассказал о решении продать издание в 2020 году Спорт, 16:41 Метод McDonalds и Airbnb: как компании добиться взрывного роста Pro, 16:37 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 16:37 Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса Общество, 16:33 Офицера российской армии осудили за продажу экипировки «солдата будущего» Общество, 16:24 Четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу перенесли на 7-8 апреля Спорт, 16:20 Каннабис-компания с деньгами Бекхэма выросла на 490% в первый день торгов Инвестиции, 16:18 Экс-сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет за вымогательство биткоинов Общество, 16:08 Как нейросеть помогает заниматься йогой с инструктором дистанционно Индустрия 4.0, 16:00  Гинера избрали вице-президентом РФС Спорт, 15:53 ФАС ответила на идею Минприроды о тарифе на вывоз мусора для населения Общество, 15:52 Зеленский подписал указ о «реинтеграции и деоккупации» Крыма Политика, 15:47
Общество ,  
0 

Офицера российской армии осудили за продажу экипировки «солдата будущего»

Во 2-й Таманской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье, один из офицеров похитил и продал десять комплектов экипировки «Ратник» и 56 бронежилетов. Он получил шесть лет колонии
Военнослужащий в экипировке «Ратник»
Военнослужащий в экипировке «Ратник» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Суд назначил шесть лет колонии бывшему офицеру по статье о растрате имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), сообщили РБК в пресс-службе Наро-Фоминского гарнизонного военного суда. В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области уточнили, что бывший военный похитил и продал несколько комплектов экипировки «Ратник», которую в Минобороны называют экипировкой солдата будущего.

Приговор был вынесен 27 января. Вместе с капитаном Кондратенко был осужден также прапорщик Зотов, которого суд признал соучастником, а также виновным еще в нескольких преступных эпизодах, в том числе в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК). Он получил семь лет. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В ФСБ, как передает ТАСС, сообщили, что капитан воспользовался служебным положением и похитил 56 армейских бронежилетов и десять комплектов «Ратника», которые принадлежали 2-й Таманской мотострелковой дивизии. Дивизия дислоцируется в Наро-Фоминском районе.

«Ростех» сообщил о характеристиках беспилотника для экипировки «Ратник-3»
Технологии и медиа

Экипировка «Ратник» впервые была представлена в 2011 году. Она создана по модульной системе и включает различные элементы защиты бойца и повышения его эффективности, в том числе современное оружие и электронные средства связи и разведки. Экипировка прошла войсковые испытания в Сирии. К октябрю 2016 года в российские войска было поставлено около 100 тыс. комплектов, к декабрю 2020 года количество «Ратников» в войсках увеличилось до 300 тыс.

В планах Минобороны модернизация «Ратника», в том числе интегрирование в комплект экзоскелета и роботизированных систем. «Ростех» представил пассивный экзоскелет для экипировки в 2018 году. Он представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, сходное с суставами человека. Экзоскелет для «Ратника» способен облегчить солдату переноску грузов весом до 50 кг.

Авторы
Георгий Тадтаев, Евгения Лебедева
Ратник армия хищение
Материалы по теме
«Ростех» сообщил о характеристиках беспилотника для экипировки «Ратник-3»
Технологии и медиа
Экипировку «Ратник» снабдили выдерживающими ядерный взрыв часами
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter