Офицера российской армии осудили за продажу экипировки «солдата будущего»

Во 2-й Таманской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье, один из офицеров похитил и продал десять комплектов экипировки «Ратник» и 56 бронежилетов. Он получил шесть лет колонии

Военнослужащий в экипировке «Ратник» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Суд назначил шесть лет колонии бывшему офицеру по статье о растрате имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), сообщили РБК в пресс-службе Наро-Фоминского гарнизонного военного суда. В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области уточнили, что бывший военный похитил и продал несколько комплектов экипировки «Ратник», которую в Минобороны называют экипировкой солдата будущего.

Приговор был вынесен 27 января. Вместе с капитаном Кондратенко был осужден также прапорщик Зотов, которого суд признал соучастником, а также виновным еще в нескольких преступных эпизодах, в том числе в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК). Он получил семь лет. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В ФСБ, как передает ТАСС, сообщили, что капитан воспользовался служебным положением и похитил 56 армейских бронежилетов и десять комплектов «Ратника», которые принадлежали 2-й Таманской мотострелковой дивизии. Дивизия дислоцируется в Наро-Фоминском районе.

Экипировка «Ратник» впервые была представлена в 2011 году. Она создана по модульной системе и включает различные элементы защиты бойца и повышения его эффективности, в том числе современное оружие и электронные средства связи и разведки. Экипировка прошла войсковые испытания в Сирии. К октябрю 2016 года в российские войска было поставлено около 100 тыс. комплектов, к декабрю 2020 года количество «Ратников» в войсках увеличилось до 300 тыс.