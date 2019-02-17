«Ростех» сообщил о характеристиках беспилотника для экипировки «Ратник-3»

Экипировку солдата третьего поколения «Ратник-3» планируют оснастить сверхлегким беспилотником. Об этом сообщается на сайте Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения ​​ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех»).

«Микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений», — говорится в сообщении.

В институте добавили, что такой беспилотник позволяет следить за объектами противника с безопасного расстояния, а также может находить цели и патрулировать рубеж. Индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов добавил, что технологии управления беспилотником позволят вести разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотный комплекс будет оснащен навигационной аппаратурой и видеосистемой. Его вес не будет превышать 1,5 кг. Отмечается, что его можно будет использовать практически в любых климатических условиях.