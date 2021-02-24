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Бизнес ,  
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В «Аэрофлоте» назвали сроки начала полетов «Победы» из Шереметьево

Авиакомпания «Победа» с мая начнет летать из Шереметьево, получив от «Аэрофлота» несколько самолетов Boeing. Но компания сохранит рейсы и из своего базового аэропорта Внуково
«Аэрофлот» AFLT ₽69,2 +0,09% Купить
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

С мая группа «Аэрофлот» начинает полеты из аэропорта Шереметьево по код-шеринговому соглашению между одноименной авиакомпанией «Аэрофлот» и лоукостером «Победа» (оба входят в группу). Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Код-шеринг — это договор между авиакомпаниями о совместной эксплуатации рейсов на одном маршруте: каждая компания продает билеты на полет, который фактически выполняется одной из них, по своим ценам и под своим кодом и номером рейса.

Кроме того, «Аэрофлот» начинает передавать «Победе» самолеты Boeing 737–800 из своего парка, потому что компания должна сосредоточиться на наиболее доходных среднемагистральных и на дальнемагистральных маршрутах (премиум-класс), а «Победа» будет развивать бюджетный сегмент и расширит число среднемагистральных рейсов, пояснил Полубояринов.

«На тех маршрутах, на которых ранее летал «Аэрофлот», встанет «Победа», и пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами [лоукостера]», — сказал он.

По данным аналитической компании OAG, полеты «Победы» из Шереметьево будут выполняться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В частности, с 1 мая начнутся полеты в Пермь (три рейса в день) и Махачкалу (по два рейса в день). С 1 июня компания планирует ежедневно летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу (три раза в день), а также в Ригу и Стамбул (по два раза в день) и Анталью (один раз в день). С 1 июля добавятся рейсы в Барнаул (один раз в день) и Минеральные Воды (три раза в день).

Домодедово перед Новым годом опередило Шереметьево по числу пассажиров
Бизнес
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Начало полетов лоукостера в Шереметьево не означает, что он перестанет летать из своего базового аэропорта Внуково. «Авиакомпания «Победа» как летала во Внуково, так и будет продолжать летать», — отметил Полубояринов. А вот в Домодедово она пока не собирается летать. «На сегодняшний день двух аэропортов для нас вполне достаточно. Есть возможности развития и во Внуково, и в Шереметьево. Поэтому, мы пока не рассматриваем такую возможность», — заключил он.

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