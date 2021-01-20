В московских СИЗО запретили свидания с родственниками и прием посылок

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что в связи с пандемией коронавируса в следственных изоляторах Москвы введены ограничительные меры, в том числе прекращены свидания заключенных с родственниками и прием посылок.

«Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в СИЗО-7 России по Москве, а прием арестованных, следующих транзитом, через город Москву осуществляет СИЗО-12 России по Москве», — говорится в сообщении.

Ограничения действуют с 18 января до особого распоряжения.

«Во всех учреждениях столицы приостановлен прием передач, кроме передач лекарственных средств и предметов медицинского назначения. Также в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия», — говорится в сообщении.