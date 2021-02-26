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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 11 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего в стране зафиксировали 4,2 млн заболевших COVID-19. Также за сутки в России умерли 428 человек с коронавирусом
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это четвертый день подряд, когда суточное число заболевших в стране держится ниже отметки 12 тыс., и минимум зараженных за сутки с 5 октября. Тогда зафиксировали 10 888 случаев заражения.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 4 223 186 случаев заболевания COVID-19, сейчас проходят лечение 354 496 человек.

Максимальное среди регионов число заболевших за сутки выявили в Москве — 1336, общее число заразившихся в столице выросло до 974,9 тыс. Еще 947 человек с COVID-19 зарегистрировали за сутки в Санкт-Петербурге (365,2 тыс. заболевших всего) и 502 человека — в Московской области (212,7 тыс.).

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Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Помимо этого за прошедшие 24 часа в России скончались 428 человек, из них 45 — в Москве, 40 — в Санкт-Петербурге, 28 — в Подмосковье. Общее число летальных исходов — 85 304.

Несмотря на то что число заболевших снижается, врачи уверены, что Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19. Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков ожидает его в середине весны и поясняет, что у населения пока нет иммунной прослойки. По его словам, пока не так много людей вакцинировались, кроме того, переболевшие в начале пандемии могут заболеть повторно.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский ожидает снижения числа заболеваний к лету и подъема — к осени. «Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью», — пояснил он.

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Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
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