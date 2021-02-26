В России за сутки выявили 11 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего в стране зафиксировали 4,2 млн заболевших COVID-19. Также за сутки в России умерли 428 человек с коронавирусом

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это четвертый день подряд, когда суточное число заболевших в стране держится ниже отметки 12 тыс., и минимум зараженных за сутки с 5 октября. Тогда зафиксировали 10 888 случаев заражения.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 4 223 186 случаев заболевания COVID-19, сейчас проходят лечение 354 496 человек.

Максимальное среди регионов число заболевших за сутки выявили в Москве — 1336, общее число заразившихся в столице выросло до 974,9 тыс. Еще 947 человек с COVID-19 зарегистрировали за сутки в Санкт-Петербурге (365,2 тыс. заболевших всего) и 502 человека — в Московской области (212,7 тыс.).

Помимо этого за прошедшие 24 часа в России скончались 428 человек, из них 45 — в Москве, 40 — в Санкт-Петербурге, 28 — в Подмосковье. Общее число летальных исходов — 85 304.