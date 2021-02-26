В Испании задержали врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи сноубордистки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Шайба Сергачева помогла «Тампе-Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ Спорт, 10:40 Минздрав опроверг планы купить лишь половину нужных лекарств от гемофилии Общество, 10:40 В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину Общество, 10:36 Риелторы сообщили о 30-процентном росте цен на элитное жилье в Москве Недвижимость, 10:33 Почему «ВТБ Арена» стал точкой притяжения в историческом центре Москвы Партнерский материал, 10:32 Как согласовать строительство частного дома в Москве. Инструкция Недвижимость, 10:28 Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов Общество, 10:27 Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса Общество, 10:26 В Красноярском крае утвердили программу повышения финансовой грамотности Пресс-релиз, 10:20 Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео Общество, 10:17 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 10:16 Пустые офисы и проблема госдолга: пять прогнозов Нассима Талеба Футурология, 10:10  Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты Pro, 10:09 «Биткоин может упасть еще на 35%». Почему криптовалюта продолжит дешеветь Крипто, 10:00
Общество ,  
0 

В Испании задержали врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи сноубордистки

Следствие считает, что Блюм пообещал Комиссаровой вернуть способность ходить после травмы с помощью дорогого лечения, заранее зная, что это невозможно. Врачу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Евгений Блюм
Евгений Блюм (Фото: doctorblum.ru / Facebook)

В Испании задержали генерального директора ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма по делу о хищении в особо крупном размере, сообщает СК. Следствие полагает, что он пообещал получившей серьезную травму на Олимпиаде в Сочи сноубордистке Марии Комиссаровой поставить ее на ноги с помощью дорогого лечения, заведомо зная, что это невозможно.

Спортсменка получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки на олимпийской трассе в феврале 2014 года. Врачи, которые проводили обследование девушки, пришли к выводу, что она не сможет ходить. Однако Блюм, по словам Комиссаровой, пообещал ей восстановление через год.

СК завел дело против врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи фристайлистки
Общество
Евгений Блюм

Как сообщает Следственный комитет, Блюм, который является доктором медицинских наук, «воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки». Он убедил ее заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн руб. Однако проведенное лечение не принесло результатов, «поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий», говорится в сообщении СК.

Представитель спортсменки сообщал, что за полтора года она потратила на лечение 51 млн руб., занималась на специальных тренажерах по пять-семь часов в день, однако ходить так и не смогла. После этого Комиссарова подала иск на 56 млн руб., из них 5 млн руб. — компенсация морального вреда.

Глава СК взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи
Общество

В клинике заявляли, что не обещали спортсменке, что она сможет ходить. «Мы никогда и нигде не заявляли, что мы можем это сделать или что мы это делаем», — утверждал ее представитель.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

В итоге в июле 2019 года против Блюма завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Блюму, который находится в Испании, было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в розыск и заочно арестован. 11 февраля правоохранители Испании задержали врача. СК предоставил в Генпрокуратуру России все необходимые материалы для направления в Испанию запроса о его выдаче.

Автор
Мария Лисицына
мошенничество уголовное дело фристайлистка задержание Следственный комитет Испания
Материалы по теме
В Москве завели дело о крупном мошенничестве в муниципалитете Щукино
Общество
СК завершил расследование возбужденного Бастрыкиным дела на генералов МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter