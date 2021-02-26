В Испании задержали врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи сноубордистки

Следствие считает, что Блюм пообещал Комиссаровой вернуть способность ходить после травмы с помощью дорогого лечения, заранее зная, что это невозможно. Врачу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Евгений Блюм (Фото: doctorblum.ru / Facebook)

В Испании задержали генерального директора ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма по делу о хищении в особо крупном размере, сообщает СК. Следствие полагает, что он пообещал получившей серьезную травму на Олимпиаде в Сочи сноубордистке Марии Комиссаровой поставить ее на ноги с помощью дорогого лечения, заведомо зная, что это невозможно.

Спортсменка получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки на олимпийской трассе в феврале 2014 года. Врачи, которые проводили обследование девушки, пришли к выводу, что она не сможет ходить. Однако Блюм, по словам Комиссаровой, пообещал ей восстановление через год.

Как сообщает Следственный комитет, Блюм, который является доктором медицинских наук, «воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки». Он убедил ее заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн руб. Однако проведенное лечение не принесло результатов, «поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий», говорится в сообщении СК.

Представитель спортсменки сообщал, что за полтора года она потратила на лечение 51 млн руб., занималась на специальных тренажерах по пять-семь часов в день, однако ходить так и не смогла. После этого Комиссарова подала иск на 56 млн руб., из них 5 млн руб. — компенсация морального вреда.