СК завел дело против врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи фристайлистки

СК заподозрил Евгения Блюма в мошенничестве в особо крупном размере. Мария Комиссарова говорила, что врач обещал поставить ее на ноги после перелома позвоночника, но дорогостоящее лечение за полтора года не дало результатов

Евгений Блюм (Фото: doctorblum.ru / Facebook)

В отношении основателя «Клиники доктора Блюма» заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию постановления Следственного комитета.

Дело против Евгения Блюма завели 17 июля после проверки, поводом для которой стала история с участницей сборной России по фристайлу Марией Комиссаровой. Во время тренировки на олимпийской трассе для ски-кросса в Сочи в феврале 2014 года она получила перелом позвоночника со смещением. Врачи, которые обследовали пострадавшую после операции, пришли к выводу, что она не сможет ходить. Блюм пообещал ей восстановление через год, говорила Комиссарова.

По версии следствия, Блюм как доктор медицинских наук по специальности «патологическая физиология» знал, что «современная медицина не достигла уровня, при котором возможно восстановление спинальной функции организма при параплегии» (паралич). Основатель клиники злоупотребил доверием Комиссаровой к себе как специалисту, пообещав ей восстановить двигательные функции ног, отмечает СК.

Спортсменка подтвердила РБК, что уголовное дело против Евгения Блюма по ч. 4 ст. 159 о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 17 июля.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой.