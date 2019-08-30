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СК завел дело против врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи фристайлистки
СК заподозрил Евгения Блюма в мошенничестве в особо крупном размере. Мария Комиссарова говорила, что врач обещал поставить ее на ноги после перелома позвоночника, но дорогостоящее лечение за полтора года не дало результатов
Евгений Блюм (Фото: doctorblum.ru / Facebook)

В отношении основателя «Клиники доктора Блюма» заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию постановления Следственного комитета.

Дело против Евгения Блюма завели 17 июля после проверки, поводом для которой стала история с участницей сборной России по фристайлу Марией Комиссаровой. Во время тренировки на олимпийской трассе для ски-кросса в Сочи в феврале 2014 года она получила перелом позвоночника со смещением. Врачи, которые обследовали пострадавшую после операции, пришли к выводу, что она не сможет ходить. Блюм пообещал ей восстановление через год, говорила Комиссарова.

По версии следствия, Блюм как доктор медицинских наук по специальности «патологическая физиология» знал, что «современная медицина не достигла уровня, при котором возможно восстановление спинальной функции организма при параплегии» (паралич). Основатель клиники злоупотребил доверием Комиссаровой к себе как специалисту, пообещав ей восстановить двигательные функции ног, отмечает СК.

Спортсменка подтвердила РБК, что уголовное дело против Евгения Блюма по ч. 4 ст. 159 о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 17 июля.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой.

Стоимость лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 2,3 млн руб. в месяц (27,8 млн руб. в год). Спортсменка полтора года проходила в ней реабилитацию, занималась на специальных тренажерах по пять-семь часов в день, однако это не дало результатов. Она отказалась от услуг Блюма, но не смогла вернуть потраченные на лечение 51 млн руб. После этого фристайлистка подала против основателя клиники иск на 56 млн руб.; 5 млн руб. из этой суммы — компенсация морального вреда.

В постановлении Невского райсуда Петербурга по этому иску говорится, что за время занятий Блюм ни разу не проводил медосвидетельствование Комиссаровой, а выводы о положительной динамике делал на основании личного осмотра, без использования аппаратуры. Однако договор между Блюмом и спортсменкой был составлен так, что клиника не давала письменных гарантий, что Комиссарова начнет ходить самостоятельно, отмечают «Ведомости». Как пишет газета, все обещания были сделаны устно.

В феврале текущего года суд частично удовлетворил иск и взыскал с Блюма 40 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 20 тыс. руб. в виде штрафа. Комиссарова это решение обжаловала, новое заседание суда пройдет 12 сентября.

Как сообщила РБК Мария Комиссарова, ее адвокаты ходатайствовали о переносе прошлого судебного заседания, потому что спортсменка в связи с беременностью и рождением ребенка не смогла на нем присутствовать.

«Суд предложил сторонам рассмотреть мировое соглашение. Нами было направлено предложение в клинику, но ответа не последовало. И они даже не получали письмо на почте. Поскольку встречных действий с их стороны не было, суд будет рассматривать нашу апелляционную жалобу уже по существу. Сумма иска — 51 млн руб.», — заявила фристайлистка.

В пресс-службе клиники Блюма отрицают, что обещали спортсменке, что она снова сможет ходить, как до получения травмы. «Таких обещаний мы не давали», — заявлял представитель клиники «РИА Новости» в декабре. «На всех видео, в интервью, в социальных сетях, в прессе Мария однозначно комментирует и демонстрирует положительные результаты курса реабилитации, указывает, что восстановление пятна и эпицентра травмы, восстановление опорной функции позвоночника и таза идет успешно», — говорил он и отмечал, что работа клиники дала свои результаты.

Авторы: Наталия Анисимова, Дмитрий Алексеев
Теги: уголовное дело, фристайлистка, перелом позвоночника, новости РБК
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