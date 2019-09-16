Глава СК взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи

Глава СК взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль дело врача Евгения Блюма, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в отношении олимпийской спортсменки Марии Комиссаровой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, Бастрыкин поручил оперативно изучить все обстоятельства, в результате которых были нарушены права пострадавшей спортсменки, все материалы, связанные с прохождением лечения Комиссаровой, при необходимости истребовав дополнительную документацию об оказанных ей услугах.

В конце августа стало известно, что следствие после проведения проверки возбудило против Блюма уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Поводом для проверки стала история с участницей российской сборной по фристайлу Марией Комиссаровой, которая во время тренировки на олимпийской трассе для ски-кросса в Сочи в феврале 2014 года получила перелом позвоночника со смещением.

После проведения обследований врачи сообщили девушке, что она не сможет ходить, однако Блюм пообещал ей восстановление через год. По версии следствия, врач злоупотребил доверием Комиссаровой, пообещав ей восстановление функций ног, заранее зная, что медицина не достигла достаточного уровня для успешного лечения паралича.