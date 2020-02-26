Более 100 туристов покинут закрытый из-за коронавируса отель на Тенерифе

Как сообщил глава Канарских островов, эти туристы прибыли в отель после того, как двое постояльцев с коронавирусом были госпитализированы, и не контактировали с ними

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Более ста туристов в ближайшее время смогут покинуть отель H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе, который был закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.

По словам Торреса, отель смогут покинуть туристы, которые прибыли в понедельник, 24 февраля, и не контактировали с двумя постояльцами, у которых ранее выявили коронавирус.

Изначально зараженным признали одного туриста из Италии, который прибыл в отель 17 февраля, сообщил Торрес. Позже диагноз подтвердился у его жены. Они прибыли в отель вместе с группой из восьми человек, тех также изолировали и поместили под медицинское наблюдение.

Позже еще у двух постояльцев подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает издание Diario de Avisos. Информация о четырех случаях заражения также появилась у издания El Mundo.

По информации главы Канарских островов, в отеле работают десять специалистов из региональной службы здравоохранения, которые обследуют постояльцев. По последним данным, у 90% проживающих не наблюдается характерных для заражения симптомов.