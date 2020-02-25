Двое россиян оказались в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарах

Как минимум двое россиян находятся в отеле H10 Costa Adeje Palace на Канарских островах, закрытом на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает посольство России в Испании в Twitter.

«В отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь», — говорится в сообщении. Этот вопрос находится на контроле дипломатической миссии, добавили в посольстве.

Днем 25 февраля в отеле H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе ввели карантин. Это произошло после того, как одному из постояльцев, приехавшему из Италии, пришел положительный анализ на коронавирус.