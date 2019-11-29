С 2020 года в России смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

С 2020 года в России смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

В конце 2020 года в ряде регионов России начнут тестировать приложение для смартфонов, которое будет предупреждать пешеходов о приближающемся автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко.

По его словам, приложение будет бесплатным. Белянко заявил, что большинство ДТП с пешеходами происходит по их вине, когда люди переходят дорогу на красный сигнал светофора в наушниках или отвлекаясь на телефон.

«Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — сообщил Белянко.

Система будет использовать искусственный интеллект и собирать данные «умных» светофоров, показывая машины, находящиеся в 100-200 метрах. При этом приложение учтет скорость движения автомобилей и погодные условия.

Программа станет частью проекта «Автодата», который будет собирать и обрабатывать данные существующих цифровых систем в транспортной и автомобильной сферах.