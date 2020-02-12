ГИБДД назвала число погибших в ДТП пешеходов в Москве в 2019 году

Более 190 пешеходов погибли в авариях в Москве — это самая частая причина гибели на дорогах столицы в 2019 году, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, передает «РИА Новости».

«Наибольшее количество погибших зарегистрировано при наездах на пешеходов — 197», — отметили в Госавтоинспеции.

Всего за прошлый год, по данным ГИБДД, в Москве произошло 702 аварии, после которых водители скрылись с места происшествия (727 годом ранее), и 467 «пьяных» ДТП с пострадавшими (498 в 2018-м).

Самым аварийный районом столицы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино, в котором произошло 120 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции. Следом за ним идут Люблино и Марьино со 118 и 108 авариями соответственно.

