СМИ узнали о планах бывшей жены Фирташа отсудить у него €5 млрд

СМИ узнали о планах бывшей жены Фирташа отсудить у него €5 млрд

По мнению экс-супруги, перед разводом украинский бизнесмен вывел в офшоры миллиардные суммы. Она подаст соответствующую жалобу в австрийскую прокуратуру

Дмитрий Фирташ (Фото: Александр Течинский / «Коммерсантъ»)

Бывшая супруга украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвиняет его в том, что перед разводом ее бывший супруг незаконным образом вывел из нескольких компаний активы на миллиардные суммы. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на свои источники.

Бывшая жена бизнесмена и его пасынок готовятся подать соответствующее заявление в прокуратуру по экономическим и коррупционным делам (WKStA) в Вене, передает Die Presse. С 2014 года Фирташ вынужденно находится в Вене после задержаний по запросам США и Испании.

Помимо Фирташа подозрения в незаконном выводе средств касаются и некоего высокопоставленного на Украине политического функционера, имя которого источник не называет. Потенциальные истцы оценивают предполагаемый ущерб в €5 млрд. По их утверждению, речь идет о событиях 2000-х годов, когда подозреваемые вывели средства компаний в офшоры. Все это произошло в преддверии предстоящего развода, считают потенциальные истцы.

Кроме незаконного вывода средств подозреваемые неоднократно с помощью угроз пытались добиться от экс-супруги Фирташа согласия на урегулирование спорных вопросов по поводу раздела имущества, знает собеседник агентства.