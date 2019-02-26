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СМИ узнали о планах бывшей жены Фирташа отсудить у него €5 млрд
По мнению экс-супруги, перед разводом украинский бизнесмен вывел в офшоры миллиардные суммы. Она подаст соответствующую жалобу в австрийскую прокуратуру
Дмитрий Фирташ (Фото: Александр Течинский / «Коммерсантъ»)

Бывшая супруга украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвиняет его в том, что перед разводом ее бывший супруг незаконным образом вывел из нескольких компаний активы на миллиардные суммы. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на свои источники.

Бывшая жена бизнесмена и его пасынок готовятся подать соответствующее заявление в прокуратуру по экономическим и коррупционным делам (WKStA) в Вене, передает Die Presse. С 2014 года Фирташ вынужденно находится в Вене после задержаний по запросам США и Испании.

Помимо Фирташа подозрения в незаконном выводе средств касаются и некоего высокопоставленного на Украине политического функционера, имя которого источник не называет. Потенциальные истцы оценивают предполагаемый ущерб в €5 млрд. По их утверждению, речь идет о событиях 2000-х годов, когда подозреваемые вывели средства компаний в офшоры. Все это произошло в преддверии предстоящего развода, считают потенциальные истцы.

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Кроме незаконного вывода средств подозреваемые неоднократно с помощью угроз пытались добиться от экс-супруги Фирташа согласия на урегулирование спорных вопросов по поводу раздела имущества, знает собеседник агентства. 

Заявление решено подавать в Вене, поскольку большая часть действий, направленных на причинение ущерба имуществу бывшей супруги, была осуществлена именно в австрийской столице.

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Фирташ был задержан в Австрии по запросу властей США в марте 2014 года. Американские следственные органы обвиняют его в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титановой руды. Австрийский суд не стал его экстрадировать и выпустил под залог. Позднее Фирташа снова задержали, но уже по запросу Испании. Мадрид подозревает украинского бизнесмена в создании преступной группы и отмывании средств. Суд также не стал его арестовывать, запретив ему покидать территорию Австрии.

Украинская версия Forbes оценивает состояние Фирташа в $251 млн. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Австрия, Дмитрий Фирташ
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