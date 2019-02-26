Украинским школьникам преподадут историю создания новой церкви

Минобрнауки страны направило учителям материалы по освещению этого вопроса, а спустя несколько лет вопросы по теме появятся и во вступительных экзаменах

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (Фото: РИА Новости)

Министерство образования и науки Украины направило в школы материалы по освещению вопроса создания Православной церкви Украины (ПЦУ) для учеников 11 класса, сообщило ведомство на своем сайте. Эта тема будет освещаться на уроках истории «уже в конце этого учебного года», говорится в сообщении.

В существующих учебниках текста о создании ПЦУ и предоставлении Киеву томоса об автокефалии нет, но в этом году планируется издать новые версии, в которых эта тема будет освещена. Пока новые учебники не напечатаны, власти предлагают учителям пользоваться предоставленными ​министерством материалами.

В будущем тема создания новой украинской церкви появится и во вступительных экзаменах для поступления вузы (Внешнее независимое оценивание, ВНО), но это произойдет не ранее 2021 года.

Как пояснила министр образования Лилия Гриневич, в действующих учебниках говорится о попытках в прошлом создать независимую украинскую церковь. Подготовленные рекомендации для учителей касаются именно последних событий.