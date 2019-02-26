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Раскол церкви ,  
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Украинским школьникам преподадут историю создания новой церкви
Минобрнауки страны направило учителям материалы по освещению этого вопроса, а спустя несколько лет вопросы по теме появятся и во вступительных экзаменах
Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (Фото: РИА Новости)

Министерство образования и науки Украины направило в школы материалы по освещению вопроса создания Православной церкви Украины (ПЦУ) для учеников 11 класса, сообщило ведомство на своем сайте. Эта тема будет освещаться на уроках истории «уже в конце этого учебного года», говорится в сообщении.

В существующих учебниках текста о создании ПЦУ и предоставлении Киеву томоса об автокефалии нет, но в этом году планируется издать новые версии, в которых эта тема будет освещена. Пока новые учебники не напечатаны, власти предлагают учителям пользоваться предоставленными ​министерством материалами.

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В будущем тема создания новой украинской церкви появится и во вступительных экзаменах для поступления вузы (Внешнее независимое оценивание, ВНО), но это произойдет не ранее 2021 года.

Как пояснила министр образования Лилия Гриневич, в действующих учебниках говорится о попытках в прошлом создать независимую украинскую церковь. Подготовленные рекомендации для учителей касаются именно последних событий.

«Создание Православной церкви Украины и предоставление томоса об автокефалии — важное с исторической точки зрения событие», — подчеркнула Гриневич.

ПЦУ была создана на объединенном соборе в декабре 2018 года в результате слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Константинопольский патриарх затем вручил новой структуре томос об автокефалии. ПЦУ возглавил митрополит Епифаний.

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Создание новой церкви усилило разногласия Киева с Москвой и вызвало кризис в отношении РПЦ и Константинополя. Президент Владимир Путин заявил, что создание новой церкви «не имеет отношения к вере» и связано с борьбой за власть на Украине. Москва считает недопустимым вмешательство в церковные дела, подчеркнул он.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Украина, православная церковь, школьная программа
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