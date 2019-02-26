Спикер крымского парламента рассказал о плане приватизировать «Массандру»

Власти Крыма планируют приватизировать крупнейшее винодельческое предприятие «Массандра». Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».
«Этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации. Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается», — сообщил он журналистам, отметив, что конкуренция в этой сфере высокая, а само предприятие требует модернизации.
«Абсолютно убежден, что решением профильного комитета парламента будет принято решение о включении в план приватизации и рассмотрении всех возможных вопросов в этой связи», — заключил он.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче объединения «Массандра» из ведения Управления делами президента России в государственную собственность Крыма.