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Спикер крымского парламента рассказал о плане приватизировать «Массандру»
Объединение «Массандра» после передачи в собственность Крыма будет приватизировано, рассказал спикер парламента республики Владимир Константинов
Винодельческое предприятие «Массандра» (Фото: Михаил Мордасов для РБК)

Власти Крыма планируют приватизировать крупнейшее винодельческое предприятие «Массандра». Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».

«Этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации. Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается», — сообщил он журналистам, отметив, что конкуренция в этой сфере высокая, а само предприятие требует модернизации.

«Абсолютно убежден, что решением профильного комитета парламента будет принято решение о включении в план приватизации и рассмотрении всех возможных вопросов в этой связи», — заключил он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче объединения «Массандра» из ведения Управления делами президента России в государственную собственность Крыма.

Бизнес
Медведев передал «Массандру» в госсобственность Крыма

«Массандра» — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное князем Львом Голицыным в 1894 году. Сейчас «Массандре» принадлежат восемь филиалов с производственными мощностями и виноградниками площадью 4 тыс. га.

После присоединения Крыма к России совет министров республики передал предприятие в ведение Управления делами президента России. В 2015 году по решению суда предприятию вернули 1,6 га земли, которая была передана физическим лицам тогда, когда Крым входил в состав Украины.

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И ты, брют: кто инвестирует в крымские виноградники

В сентябре 2017 года государственный совет Крыма утвердил план приватизации другого винодельческого предприятия Крыма — завода шампанских вин «Новый свет», также основанного князем Голицыным.

После этого завод выставили на продажу со стартовой ценой 1,5 млрд руб. Победителем торгов стала компания «Южный проект» — дочернее предприятие банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Массандра», приватизация, Крым, Дмиирий Медведев
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